جونسون: لا يمكننا أن نوهم أنفسنا بانتهاء كورونا

الخميس 30 يوليه 2020

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن مرض كوفيد-19 بات الآن تحت السيطرة إلى حد ما في المملكة المتحدة، لكن عودة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب له في بعض الدول الأوروبية جعلت من الواضح أن الجائحة لم تنته بعد.



وأضاف جونسون اليوم الخميس "حقق هذا البلد نجاحا كبيرا الآن في تقليل عدد هذه الوفيات المأساوية، وأصبحنا نسيطر إلى حد ما على الأمر في الوقت الحالي".

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وتابع قائلا "لكن عليّ أن أقول لكم أننا نشهد عودة لتفشي الفيروس في بعض الدول الأوروبية الأخرى ويمكنكم رؤية ما يحدث في الولايات المتحدة.

"ولذلك من الضروري جدا كبلد أن نواصل الحفاظ على تركيزنا وانضباطنا وألا نوهم أنفسنا بأننا تجاوزنا الصعب بشكل ما أو أن الأمر انتهى تماما لأنه لم ينته".