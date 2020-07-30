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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في سحار بصعدة والان مع التفاصيل
الخميس 30 يوليه 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 30/تموز/2020، أهدافا للحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت أكثر من غارة على أهداف للمليشيا في مديرية سحار، قرب مركز المحافظة.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف
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