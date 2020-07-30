شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قتلى في حادث إطلاق نار غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل
لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم بحادث إطلاق نار وقع في منطقة دير السفلى بإقليم خيبر بختو نخواه شمال غرب باكستان.
وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الحادث نجم عن خلافات بين مجموعتين محليتين متنازعتين على مساحة أرض في المنطقة، حيث قام أشخاص من إحدى المجموعتين بإطلاق النار بشكل عشوائي على أشخاص من المجموعة الأخرى أثناء مشاركتهم في تشييع جنازة أحد أقربائهم.
وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع واضطرت لفرض حظر التجوال في تلك المنطقة للحد من تجدد الاشتباكات المسلحة، مشيرة إلى أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى.
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