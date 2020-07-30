شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة اليمنية لـ«اليوم»: مبادرة المملكة ستسرع تنفيذ "اتفاق الرياض" والان نبدء بالتفاصيل

جدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي ترحيب الشرعية بإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي تراجعه عن الإدارة الذاتية وتنفيذ اتفاق الرياض مشيدا بجهود القادة في المملكة ، وأنه كان لهم دور كبير في التوصل لهذه الآلية، مبينا أنها ستسرع في تنفيذ الاتفاق، وتعزز من اللحمة الاجتماعية وقوة الشرعية، وأمن، واستقرار وحدة اليمن.

وقد اعتبر بادي أن الخطوة التصعيدية من قبل المجلس الانتقالي أعاقت تنفيذ اتفاق الرياض وأن التراجع عن هذه الخطوة يصب في مصلحة تنفيذه، آملا في أن تكون هناك جدية ومصداقية من أجل تنفيذ بقية البنود لكي يخرج الجميع من هذا المأزق ومن هذا التوتر الذي ساد المناطق المحررة نتيجة تصعيد المجلس الانتقالي في أكثر من منطقة سواء في عدن أو في سقطرى ومناطق اخرى، وأن تكون هذه بداية جادة وحقيقية من قبل الانتقالي في الاستمرار في تنفيذ بقية البنود، وخاصة في الجانب العسكري.

وأوضح أن رئيس الحكومة عبد ربه منصور هادي قد أصدر سابقا القرارات التي يتطلب على الشرعية الإيفاء بها كتكليف رئيس الوزراء د.معين عبد الملك بتشكيل الحكومة الجديدة إضافة إلى تعيين محافظ لعدن ومدير أمن من أعضاء المجلس الانتقالي.