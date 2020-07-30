إعلان نتائج لجنة تقصي الحقائق بأحداث ساحة الطيران

أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، عن نتائج لجنة تقصي الحقائق بشأن احداث ساحة الطيران وسط بغداد، مشيرا الى أن التحقيق أثبت بأن الشهيدين أصيبا ببنادق صيد.
وقال الغانمي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة وتابعته الخليج 365، إن "التحقيق أثبت بأن شهيدي اسحة الطيران أصيبا ببنادق صيد"، لافتا الى أن "البنادق استخدمت من قبل 3 منتسبين بشكل شخصي".
واضاف الى أن "قاضي التحقيق قرر إيقاف المنتسبين المتهمين بإطلاق النار على المتظاهرين، وتم تشكيل مجلس تحقيقي في وزارة الداخلية لمحاسبة المقصرين"، داعيا المتظاهرين السلميين إلى "الحفاظ على سلمية التظاهر".
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