الحكومة الكتالونية تحسم موقف 'كامب نو' من استضافة مباراة برشلونة ونابولي

المباراة من المفترض إقامتها على ملعب "كامب نو" يوم 8 أب المقبل.

ولكن هناك تخوفات من نابولي بسبب عودة انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، في مدينة برشلونة في الأيام القليلة الماضية، ولذلك دعا رئيس النادي الإيطالي بتغيير مكان المباراة.



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صحيفة "آس" الإسبانية تمكنت من الحصول على خطاب الحكومة الكتالونية والتي أرسلته إلى يويفا والتي تؤكد فيه أن لا توجد مخاوف تتعلق بالصحة العامة.

وأفاد البيان الموقع من قبل وزير الصحة الكتالوني، جوزيب ماريا أرجيمون، بأن مباراة برشلونة ونابولي يمكن لعبها في "كامب نو" طالما تُلعب خلف الأبواب المغلقة أي بدون الحضور الجماهيري.

وترى الحكومة الكتالونية أن هناك تحكم وسيطرة على الوضع بالفعل في الشوارع رغم ظهور بعض الحالات الجديدة كما هو الحال في أجزاء أخرى في أوروبا.



وأكدت الصحيفة أن البيان أكد على عزم الحكومة الكتالونية في تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة من جانب يويفا في الفترة المقبلة لضمان سلامة 350 فردًا سيسمح لهم بدخول ملعب "كامب نو" تابعين للمباراة.