مصرف الرافدين يطلق رواتب موظفي مديريات تربية بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن اطلاق رواتب موظفي مديريات تربية بغداد.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض مديريات تربية بغداد وهي الرصافة الأولى والثانية والكرخ الثالثة والثانية بعد تغذية ووصول التمويل الخاص بهم".
وأضاف أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني (بطاقة الماستر كارد) ومستمرون لاستكمال صرف رواتب الدوائر الاخرى"، مشيرا الى انه "بإمكان الموظفين استلام رواتبهم في أي مكان يتواجدون فيه".
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