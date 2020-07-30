الصحة توضح بشأن اقامة دعوى ضد المتسببين بتلوث نهر دجلة

وضحت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بشأن إقامة وزارة الموارد المائية دعوى قضائية ضد الجهات المعنية برمي تصاريف مياه المجاري في نهر دجلة.
وأضاف، أنه "بموجب قانون حماية وتحسين البيئة رقم ٢٧ لعام ٢٠٠٩ فإن وزارة الصحة تقوم بدورها الرقابي وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية"، داعيا "الجهات الحكومية إلى اتخاذ إجراءات جدية لإنشاء منظومات لمعالجة مياه الصرف الصحي قبل طرحها في الأنهار خاصة وأنها تؤثر بشكل مباشر على نوعية المياه وتصبح غير صالحة للاستخدام".
وأشاد الفلاحي "بقيام وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني بتقديم دعوى قضائية على الجهات المعنية برمي تصاريف مياه المجاري الثقيلة في نهر دجلة"، مشددا على "اتخاذ الإجراءات الحازمة للحد من هذه التجاوزات، لضمان وصول مياه صالحة إلى المحافظات خاصة الجنوبية منها".
وأبدى "استعداد وزارته الدائم للتعاون والتنسيق من أجل تخفيف أحمال التلوث خاصة في الأشهر الحالية والتي تشهد ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة وزيادة نسبة التبخر".
وفي وقت سابق، وجّه وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني بإقامة دعوى قضائية على الجهات المعنية برمي تصاريف مياه المجاري الثقيلة في نهر دجلة في محافظة بغداد.
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