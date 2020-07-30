زلزال يضرب لوس أنجلوس الأمريكية

وأفادت تقارير، على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الزلزال، رغم أنه لم يكن قويا، شعر به السكان في أغلب أرجاء الولاية، مشيرة إلى أنه وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وقالت الهيئة، إن "هزة تابعة بقوة 3.3 درجة وقعت بعد تسع دقائق".



وكتب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم شعروا بالزلزال في مناطق مثل نورث هوليوود وشيرمان أوكس، في حين أكد البعض أنهم لم يتلقوا تحذيرا من هزة أرضية على هواتفهم المحمولة.