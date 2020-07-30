زلزال يضرب لوس أنجلوس الأمريكية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، وقع على مسافة كيلومترين شمالي مقاطعة باكويما في لوس أنجلوس.
وأفادت تقارير، على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الزلزال، رغم أنه لم يكن قويا، شعر به السكان في أغلب أرجاء الولاية، مشيرة إلى أنه وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.
وقالت الهيئة، إن "هزة تابعة بقوة 3.3 درجة وقعت بعد تسع دقائق".
وكتب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم شعروا بالزلزال في مناطق مثل نورث هوليوود وشيرمان أوكس، في حين أكد البعض أنهم لم يتلقوا تحذيرا من هزة أرضية على هواتفهم المحمولة.
وقالت الهيئة، إن "هزة تابعة بقوة 3.3 درجة وقعت بعد تسع دقائق".
وكتب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم شعروا بالزلزال في مناطق مثل نورث هوليوود وشيرمان أوكس، في حين أكد البعض أنهم لم يتلقوا تحذيرا من هزة أرضية على هواتفهم المحمولة.
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