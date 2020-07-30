رئيس 'فيفا' يواجه اتهامات جنائية

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أن "الإجراءات الجنائية ستبدأ ضد إنفانتينو، بسبب علاقته مع مايكل لوبر، المدعي العام السابق في سويسرا".

ومن المتوقع أن توجه بعض الاتهامات إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشان علاقته مع مايكل لوبر، الذي حقق من قبل مع كل من ميشيل بلاتيني وسيب بلاتر، وأفسح الطريق أمام إنفانتينو للوصول إلى أعلى منصب في عالم كرة القدم.