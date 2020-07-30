ليوث الرافدين يبدؤون تدريباتهم في كربلاء

وقال مدرب منتخبنا الشبابي، قحطان جثير في بيان إن "وفد المنتخب وصل، مساء الاربعاء، إلى محافظة كربلاء للدخول بمعسكر تدريبي مغلق بتواجد جميع لاعبي المنتخب باستثناء اللاعبين المغتربين".

واكد ان "المنتخب سيخوض، مساء اليوم الخميس، أول وحدة تدريبية له على ملعب كربلاء الثانوي".



وأضاف جثير ان "التدريبات ستكون مغلقة طيلة أيام المعسكر، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع من فيروس كورونا ، والالتزام بطرق الوقاية"، مشيراً الى ان "معسكر المنتخب سيستمر لأسبوعين توالياً".

وثمن، جثير، "موقف وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، لتكفله بمعسكر المنتخب في كربلاء، وتوفير مستلزمات النجاح كافة، لكي يواصل المنتخب تحضيراته الفعلية استعدادا للبطولة الآسيوية".