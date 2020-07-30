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ليوث الرافدين يبدؤون تدريباتهم في كربلاء

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2020-07-30 | 15:59

ليوث الرافدين يبدؤون تدريباتهم في كربلاء

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وصل وفد منتخبنا الشبابي لكرة القدم إلى محافظة كربلاء المقدسة للدخول بمعسكر تدريبي داخلي يستمر لغاية العاشر من شهر آب المقبل، وذلك ضمن تحضيراته لبطولة آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام في أوزبكستان للفترة من 14 ولغاية 31 من تشرين الأول المقبل.
وقال مدرب منتخبنا الشبابي، قحطان جثير في بيان إن "وفد المنتخب وصل، مساء الاربعاء، إلى محافظة كربلاء للدخول بمعسكر تدريبي مغلق بتواجد جميع لاعبي المنتخب باستثناء اللاعبين المغتربين".

واكد ان "المنتخب سيخوض، مساء اليوم الخميس، أول وحدة تدريبية له على ملعب كربلاء الثانوي".


وأضاف جثير ان "التدريبات ستكون مغلقة طيلة أيام المعسكر، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع من فيروس ، والالتزام بطرق الوقاية"، مشيراً الى ان "معسكر المنتخب سيستمر لأسبوعين توالياً".

وثمن، جثير، "موقف وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، لتكفله بمعسكر المنتخب في كربلاء، وتوفير مستلزمات النجاح كافة، لكي يواصل المنتخب تحضيراته الفعلية استعدادا للبطولة الآسيوية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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