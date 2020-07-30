ليوث الرافدين يبدؤون تدريباتهم في كربلاء

2020-07-30 | 15:59
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وصل وفد منتخبنا الشبابي لكرة القدم إلى محافظة كربلاء المقدسة للدخول بمعسكر تدريبي داخلي يستمر لغاية العاشر من شهر آب المقبل، وذلك ضمن تحضيراته لبطولة آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام في أوزبكستان للفترة من 14 ولغاية 31 من تشرين الأول المقبل.
واكد ان "المنتخب سيخوض، مساء اليوم الخميس، أول وحدة تدريبية له على ملعب كربلاء الثانوي".
وأضاف جثير ان "التدريبات ستكون مغلقة طيلة أيام المعسكر، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع من فيروس كورونا، والالتزام بطرق الوقاية"، مشيراً الى ان "معسكر المنتخب سيستمر لأسبوعين توالياً".
وثمن، جثير، "موقف وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، لتكفله بمعسكر المنتخب في كربلاء، وتوفير مستلزمات النجاح كافة، لكي يواصل المنتخب تحضيراته الفعلية استعدادا للبطولة الآسيوية".
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