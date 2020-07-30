"رصاصة في رأس" نتنياهو تفتح تحقيقا موسعا بإسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب نشطاء مناهضون لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، بفتح تحقيق أمني في تهديد بالقتل له عبر موقع فيسبوك، وتبين أنه من حساب مزيف.



وقالت شركة فيسبوك في بيان لها: "أظهر تحقيق أجرته فرقنا العالمية بالخارج أن الحساب المعني وهمي، وبالتالي تم حذفه من المنصة على الفور".

ورفض متحدث باسم نتنياهو التعليق على النبأ.

وشارك نتنياهو أمس الأربعاء لقطة من الشاشة لمنشور التهديد بالقتل على حساب باسم "دانا رون" وجاء في المنشور: "يجب القضاء على بيبي بالقوة عبر الإنترنت.. لا يتم تغيير ديكتاتور إلا برصاصة في الرأس!"

وكتب نتنياهو: "اليوم سأقدم بلاغا للشرطة ضد التهديد بالتحريض المرفق هنا، والذي يدعو إلى قتلي برصاصة في الرأس".

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والإثنين، دفع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في محيط مقر إقامة بنيامين نتنياهو بالقدس الغربية إلى تشديد الحراسة حوله وأفراد عائلته.

ويطالب آلاف الإسرائيليين باستقالة نتنياهو من منصبه جراء لائحة الاتهام بالفساد المقدمة ضده وفشل حكومته في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا.

ويحذر مراقبون إسرائيليون من ارتفاع وتيرة الكراهية بين المؤيدين لنتنياهو والمعارضين له.

وكان نتنياهو قدم خلال الأسابيع الأخيرة عدة شكاوى للشرطة عن محرضين ضده على شبكات التواصل الاجتماعي حيث تم اعتقال 3 منهم.

لكن المعارضين لنتنياهو يشكون أيضا من ارتفاع وتيرة التحريض ضدهم من قبل نتنياهو نفسه وكبار المسؤولين في حزبه (الليكود).