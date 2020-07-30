احتجاجات العراق.. 560 قتيلا بين المتظاهرين والأمن منذ أكتوبر

الخليج 365 - علي السويعديالخميس 2020/7/30 07:00 م بتوقيت أبوظبي
قالت الحكومة العراقية، الخميس، إن نحو 560 من المحتجين وأفراد الأمن قتلوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي استمرت شهورا العام الماضي.
وتعهدت حكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي بالتحقيق في مقتل وسجن مئات المتظاهرين في الاضطرابات التي أطاحت بالحكومة السابقة العام الماضي.
وعدد القتلى متسق تقريبا مع ما أفادت به وسائل الإعلام والجماعات الحقوقية.
وقال هشام داود مستشار رئيس الوزراء للصحفيين إن الحكومة ستعامل جميع الأشخاص البالغ عددهم 560 بصفتهم "شهداء" وستحصل كل أسرة على 10 ملايين دينار (8380 دولارا) تعويضات.
كانت الاحتجاجات قد بدأت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2019 واستمرت عدة أشهر، وطالب خلالها مئات الآلاف من العراقيين بوظائف وخدمات ورحيل النخبة الحاكمة، التي قالوا إنها فاسدة.
وتسببت الاحتجاجات في استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي حل محله في مايو/أيار الماضي الكاظمي، الرئيس السابق لجهاز المخابرات.
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