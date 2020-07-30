رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملك المغرب بيوم العرش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الخميس 2020/7/30 06:01 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/7/30 06:01 م بتوقيت أبوظبي

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى "يوم العرش". كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك محمد السادس بمناسبة يوم العرش أيضاً.

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