ولي عهد الكويت يطمئن هاتفيا على صحة أمير البلاد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 تلقى نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الخميس، اتصالا هاتفيا من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني طمأنه خلاله على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية فإن نائب رئيس الحرس الوطني نقل لنائب الأمير وولي العهد وللشعب الكويتي وللمقيمين تهنئة أمير البلاد لهم بمناسبة عيد الأضحى. والإثنين، قال مجلس الوزراء الكويتي، إن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، جيدة ومستقرة. Advertisements وكان أمير الكويت غادر، الخميس الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال فترة علاجه. وفي أعقاب ذلك أعلن الديوان الأميري الكويتي، الاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد، لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أجرى أمير الكويت زيارة للولايات المتحدة، تخللها استكماله فحوصات طبية.

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