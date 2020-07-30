ولي عهد أبوظبي يهنئ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وشعبها بعيد الأضحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ..معربا عن أسمى آيات التهاني و التمنيات لرئيس الدولة .. داعيا الله العلي القدير أن يسبغ على سموه موفور الصحة و العافية و السعادة وأن يبقيه ذخرا للوطن و راعيا لنهضته المباركة وقائدا لمسيرته وأن ينعم على وطننا بمزيد من التقدم و الرفعة والازدهار.



كما هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام و شعب دولة الإمارات الوفي و المقيمين على أرضها الطيبة بهذه المناسبة المباركة .. سائلا الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالخير و اليمن و البركات.

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ووجه تهنئة خاصة بهذه المناسبة المباركة وأصدق الدعوات والتمنيات إلى أبطال خطوط الدفاع الأمامية في مختلف الجهات في الدولة من كوادر طبية و رجال أمن و طوارئ و متطوعين و جميع العاملين في الميدان الذين يبذلون جهودا استثنائية منذ بداية أزمة جائحة " كورونا " .. مجسدين نموذجا مشرفا في الكفاءة والتضحية والتفاني والعطاء للحفاظ على سلامة الوطن وكل من يقيم على أرضه الطيبة.

كما خص بالتهاني أبناء شهدائنا الأبرار وأسرهم متمنيا لهم الصحة والسعادة الدائمة وأن تعاد عليهم المناسبة بالخير واليمن والبركات.

وهنأ بهذه المناسبة قادة الدول العربية والإسلامية و رؤساءها وملوكها ..معربا عن تمنياته لهم بالصحة والسعادة وأن تنعم بلدانهم وشعوبهم بالأمان والسلام والاستقرار وتحقيق ما يتطلعون إليه من تقدم وازدهار