ترمب: احتمال إرجاء الانتخابات الرئاسية الأميركية؟

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واشنطن: طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إمكانية تأجيل انتخابات 2020 التي تشير استطلاعات الرأي إلى تعثره قبلها، مشيرا إلى فيروس كورونا المستجد وما قال أنه تصويت "مزور".

وسأل ترمب في تغريدة "تأجيل الانتخابات إلى أن يتمكن الناس من التصويت بشكل مناسب وبسلام وأمان؟".

وأضاف: "بالتصويت العام عبر البريد (وليس التصويت الغيابي وهو أمر جيد)، ستكون 2020 الانتخابات الأقل دقة والأكثر تزويراً في التاريخ. ستشكل إحراجا كبيرا للولايات المتحدة".