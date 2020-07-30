خلال أيام العيد.. الداخلية توفر اللحوم بأسعار مناسبة بمبادرة "كلنا واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شاركت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية في مبادرة ( كلنا واحد ) للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين من (اللحوم والأضاحي) بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجهزت المنظومة العديد من المنافذ بمختلف المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن لطرح اللحوم الطازجة والأضاحي للمواطن بجودة عالية وبأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق وبالكميات التى تلبى إحتياجات المواطنين .. إلى جانب إستمرار طرح كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكافة منافذ أمان الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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على جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف المنافذ.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم الدعم للأسرة المصرية واستمرارا لتنفيذ مبادرة " كلنا واحد " لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.