صور.. ضبط ٣ أطنان "دواجن فاسدة" في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

قاد الدكتور طارق أبو النجا، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري في دمياط، حملة موسعة لضبط الأسواق ورصد حالات الاحتكار ومتابعة حركتي البيع والشراء للتصدي لارتفاع الأسعار، بالتنسيق مع مباحث التموين.

أسفرت الحملة التي شملت عددا من المحال التجارية في كفر سعد وكفر البطيخ، عن ضبط ٣ أطنان من الدواجن المذبوحة دون ترخيص.

شملت المضبوطات "صدور دجاج ودواجن كاملة ومخلفات، و٥٠ كيلو من الكبدة الفاسدة" داخل محل في الوسطاني.

وجرى تحرير ٨ محاضر للمخالفين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.