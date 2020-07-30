السجن 11 عاما لقاتل غوريلا نادرة في أوغندا: تحققت العدالة لـ"رفيقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كامبالا- (بي بي سي):

صدر حكم بالسجن لأحد عشر عاما على قاتل إحدى أكثر الغوريلات الجبلية شعبية في أوغندا واسمها "رفيقي".

واعترف المتهم الرئيسي، بياموكاما فيليكس، بدخوله المحمية الطبيعية عل نحو غير قانوني وبقتل الغوريلا بعدما برر في البداية قتلها على أنه كان دفاعًاعن النفس بعد أن ادعى أن الغوريلا حاولت قتله.

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ورحبت هيئة الحياة البرية الأوغندية بالحكم والعقوبة، وقالت: "لقد تحققت العدالة لرفيقي".

واختفت الغوريلا النادرة في الأول من يونيو الماضي قبل عثور فرق البحث عليها مقتولة في المتنزه.

يذكر أن الغوريلا الجبلية هي أحد أكثر الأنواع المهددة بالانقراض، إذ يوجد منها في العالم حوالي ألف غوريلا.