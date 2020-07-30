بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي انقلاب "أتوبيس قنا" إلى 38 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب أتوبيس نقل عام، اليوم الخميس، على طريق "قنا – سوهاج"، إلى 38 مصابا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من الدكتور بدوي السعيد، مدير مرفق الإسعاف، يفيد بإصابة 38 شخصًا في حادث انقلاب أتوبيس نقل عام على الطريق الصحراوي.

انتقلت قوة أمنية من مديرية أمن قنا إلى مكان الحادث، لنقل المصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تبين أن الحادث أسفر عن إصابة: "هاني جرجس شحاتة، ووليد عبد الجواد أمين، وأحمد فتحي سنوسي، وأحمد إدريس حسن، وعمر أبو الحجاج علي، وأحمد حسن أبو المجد، والشيباني صلاح عبد العال، ومحمد عبد السميع قريش، والبدري عنتر البدري، ومحمد حمادة سليمان، ومحمد كمال مجدي، وطارق حجاج سيد، وسيد حسن محمد، ومحمود ثابت محمود، وحسن شحاتة سيد، ونهاد مصطفى حسن، ومصطفى عبد الدايم مصطفى، وسحر محمد أحمد يوسف، وأحمد عبد الستار محمد، وعبير كامل النجار، وقاسم محمد علي، إيزيس زكري جرجس، 26 عامًا، وحسني محمد أحمد، 26 عامًا، وإسلام محمد عبد الفتاح، 19 عامًا، ومريم أحمد حساني، 7 أعوام، وكريمة حمزة حسين، 30 عامًا، وعبد الرحمن محمد أبو بكر، 22 عامًا، وثناء محمد إبراهيم، 61 عامًا، ومروة محمد أبو بكر، 16 عاما، وإبراهيم محمد أبو بكر، 18 عاما، وأحمد حساني حسانين، 38 عاما ، وجنا أحمد حساني، 6 أعوام، ونورهان أحمد حساني، 3 أعوام، وأحمد رمضان مرضي ، 19 عاما ، وعبد الرحمن عبد الوهاب محمد، 29 عاما ، ويوسف حسان محمد، 26 عاما، ويوسف إبراهيم سيد، 13 عاما، وعبد الرؤوف شكري محمد، 40 عاما.