محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):
صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن موسكو تنتظر توضيحا من بيلاروس بشأن مواطنيها الذين أعلنت بيلاروس توقيفهم.
ونقلت وكالة "تاس" االروسية عن بيسكوف قوله :"عقد سفيرنا اليوم اجتماعا في وزارة الخارجية ومع زملائنا في مينسك. ونأمل أن نتلقى معلومات وافية بشأن ما حدث".
كانت بيلاروس أعلنت توقيف 32 روسيا، وقالت إنه يشتبه في أنهم كانوا يخططون لهجوم إرهابي لزعزعة استقرار البلاد قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: ننتظر توضيحًا بشأن مواطنينا الموقوفين في بيلاروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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