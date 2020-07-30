ترامب: سوف تنهار الأسواق وتُحرق المدن إذا فاز جو بايدن بالإنتخابات الرئاسيّة

حذّر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من تبعيات إنتخاب منافسه الديمقراطي، جو بايدن في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية

وغرد ترامب عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلا "سوف تدمر مدننا الأمريكية، والأسوأ من ذلك، إذا فاز جو بايدن، دمية اليسار، على الإطلاق سوف تنهار الأسواق وتحرق المدن. بلدنا سيعاني كما لم يحدث من قبل. سنهزم الفيروس قريبًا وننتقل إلى العصر الذهبي أفضل من أي وقت مضى"

وأشار ترامب في رسالة أخرى إلى أن وسائل الاعلام الزائفة تحاول تصوير المحتجين في بورتلاند وسياتل على أنهم أبرياء ورائعون، مضيفا "تحاول Fake News Media تصوير المحتجين من بورتلاند وسياتل على أنهم أناس رائعون ولطيفون وأبرياء لمجرد نزهة قصيرة. في الواقع ، إنهم فوضويون ومشوّشون، رجالنا ونساؤنا قادرون بسهولة على السيطرة على الوضع بتطبيق القانون"

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وضع كمامة وتحدث عن إمكانية الحصول على لقاح لفيروس كورونا بنهاية العام الحالي، إذ سعى فيما يبدو لإظهار تصديه للجائحة أمام الناخبين في ولاية نورث كارولاينا، وتراجع تأييد الناخبين لترامب بسبب إعتقاد كثير من الأمريكيين أنه تعامل بصورة سيئة مع فيروس كورونا

وقال ترامب "أثق في أن جميع الأمريكيين سيفعلون الصواب لكننا ننصح بشدة كل شخص بالتركيز بصورة خاصة على مواصلة التباعد الاجتماعي ومواصلة النظافة الصارمة وتجنب التجمعات الحاشدة والحانات المغلقة، وننصح بوضع الكمامات عند الحاجة"

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جاء حديث ترامب خلال زيارة قام بها لمصنع "فوجي فيلم" في موريسفيل بنورث كارولاينا، حيث يجري العمل على إنتاج لقاح ووضع ترامب خلال جولته في المصنع كمامة للمرة الثانية في العلن. وكانت المرة الأولى التي يضع فيها ترامب كمامة في رحلة إلى مركز "والتر ريد" الطبي بالقرب من واشنطن أوائل الشهر الجاري

وقال ترامب عن اللقاح المحتمل "سمعت أشياء إيجابية جدا، لكن بحلول نهاية هذا العام، نعتقد أننا في حالة جيدة لعمل هذا"

وأعرب ترامب عن ثقته في التعافي الاقتصادي وقال "ينبغي لكثير من الحكام فتح الولايات التي لا يفتحونها".



(وكالات)