مساجد جدة تعلن جاهزيتها لصلاة عيد الأضحى

تستعد مساجد محافظة جدة،لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك غداً، وسط استعدادات مكثفة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة لتهيئة هذا الجوامع ضمن الخطة الموضوعة لتطبيق جميع الاحترازات والضوابط الصحية الصادرة عن الجهات المختصة حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم ، حيث نُظفت مداخل الجوامع وساحاتها وعُقمتبالتعاون مع أمانة محافظة جدة.
والحفاظ على النظافة العامة إضافة إلى وقوف المراقبين والعاملين ميدانياً للتأكد من العمل بالبروتوكولات اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 ."
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن جميع الخدمات والتجهيزات وفرت للتأكد من جاهزية هذه الجوامع لاستقبال المصلين مثل دورات المياه والتكييف ، كما روعي تطبيق الإجراءات الوقائية
وأكد أن هذه الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة تأتي لتوفير جميع سبل السلامة والاطمئنان للمصلين من المواطنين والمقيمين ، منوهاً بضرورة الحرص على إحضار السجادات الخاصة، ولبس الكمام ، ومراعاة ترك مسافات كافية بين كُلّ مصلٍّ وآخر، والبعد عن التزاحم .
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