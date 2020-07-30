السعودية تُسجل أقل من 1.7 ألف إصابة بكورونا خلال24 ساعة

سجلت السلطات الصحية السعودية أقل من 1.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة ،وذلك لأول مرة منذ أواخر مايو الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن رصد 1629 إصابةجديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 1759 إصابة في اليوم السابق.
ويمثل ذلك أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا في السعودية منذ 29 مايو عندما تم رصد 1618 إصابة.
وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلتفي المملكة حتى اليوم 274219، بما في ذلك 40179 حالة نشطة منها 2044 مريضا في حالة حرجة.
وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 26 وفاة جديدة ناجمة عن العدوى، مقابل 27 وفاة أمس، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 2842 حالة وفاة.
وتماثل 2629 مصابا بـ"كوفيد-19" للشفاء في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 231198 شخصا.
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