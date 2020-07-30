العراق وفاة مسؤول أمني رفيع بعد إصابته بفيروس كورونا

نعت وزارة الداخلية العراقية، اللواء أحمد عبدلله زبون، الذي توفي اليوم الخميس بعد إصابته بفيروس كورونا. وقالت الوزارة في بيان صحفي "نعرب عن حزننا بعد تلقينا نبأ وفاة مدير الشؤون Advertisements الإدارية والمالية في وكالة الأمن الاتحادي، ونتقدم بخالص آيات العزاء والمواساة لذوي الفقيد وأصدقائه". الإدارية والمالية في وكالة الأمن الاتحادي، ونتقدم بخالص آيات العزاء والمواساة لذوي الفقيد وأصدقائه". وقبل أيام توفي العميد أفراسيو كامل المتحدث باسم شرطة محافظة كركوك شمالي العراق بعد إصابته بفيروس كورونا. شرطة محافظة كركوك شمالي العراق بعد إصابته بفيروس كورونا. وقبل ذلك توفي مدير إدارة الدفاع المدني في بغداد/ الكرخ، حسن أحمد، إثر إصابته بفيروس كورونا، وبعده توفي مسؤول التصريحات الأمنية في وزارة التجارة العراقية، ماجد محمد الموسوي بذات المرض.

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