الولايات المتحدة تسجل 1.4 ألف وفاة و70 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يومأمس الأربعاء أكثر من 1.4 ألف وفاة، و70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم
وحسب إحصاءات الجامعة، ارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلتفي البلاد منذ بداية الجائحة إلى 4427493 منها 150716 حالة وفاة و1389425 حالة شفاء، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.
ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكورونا في بعض الولايات الأمريكية في الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وتكساس.
كما سجلت ست ولايات أمريكية مؤخرا ارتفاعا غير مسبوق في حصيلة الوفيات جراء الوباء، وهي فلوريدا وأركنساس وكاليفورنيا ومونتانا وأوريغون وتكساس.
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