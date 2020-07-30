كوريا الجنوبية: نتفهم أهمية تمركز القوات الأمريكية في البلاد

أكدت وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن سول وواشنطن تشتركان في تفاهم "حازم" حول دور وأهمية القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا، وسط مخاوف من أن واشنطن قد تحاول خفض مستويات قواتها كما فعلت مع القوات في ألمانيا.

وقال نائب المتحدث باسم الوزارة مون هونج- شيك -في مؤتمر صحفي دوري- إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لم تناقشا أي تعديل محتمل في حجم القوات الأمريكية في كوريا، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وأضاف "لم تكن هناك مناقشات بين البلدين

حول تعديل مستويات القوات الأمريكية. ولدى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة فهم مشترك ثابت حول دور وأهمية القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا".وأعلن الجيش الأمريكي في وقت سابق عن الخطة التي تدعو إلى سحب حوالي 12 ألف جندي من أصل 36 ألف جندي أمريكي في ألمانيا ونقل حوالي نصفهم إلى مناطق أخرى في أوروبا لإبقاء روسيا تحت السيطرة.وأثير احتمال تعديل حجم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في الشهر الماضي عندما قال السفير الأمريكي السابق لدى ألمانيا ريتشارد جرينيل في مقابلة إن ترامب كان واضحا بشأن نيته إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن من عدد من البلدان، وذكر كوريا الجنوبية كأحد تلك البلدان.وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) في وقت سابق من هذا الشهر أن وزارة الدفاع الأمريكية طرحت خيارات على البيت الأبيض لخفض مستويات القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.ونفى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في وقت لاحق إصدار أي أوامر بشأن انسحاب القوات من الحليف لكنه قال إن الجيش ينظر في تعديلات على الانتشار في جميع أنحاء العالم.