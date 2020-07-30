الصحة الفلسطينية: تسجيل 380 إصابة جديدة بكورونا و182 حالة تعاف

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، عن تسجيل 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وعن 182 حالة تعاف.
وأضافت الصحة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي الإصابات النشطة بلغ 8465، في حين بلغ إجماليحالات التعاف 6289.
وتوزعت الإصابات في المحافظات: القدس 117 بينها 116 في مدينة القدس وإصابة في الضواحي، و١٨٦ في الخليل، و12 في نابلس، و11 فيبيت لحم، و14 في جنين، و11 من طولكرم، و17 اصابة في أريحا والأغوار، و11 في رام الله والبيرة، وإصابة واحدة في سلفيت.
وكانت قد أعلنت الصحة في وقت سابق عن تسجيل حالتي وفاة لمواطنتين من الخليل مما يرفع اجمالي الوفيات الى 84.
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