الخارجية الروسية تصدر بيانًا حول لقاء ممثل بوتين بالأسد

أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا حول زيارة ممثل الرئيس الروسي للتسوية السورية الكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين إلى سوريا ولقائهما بالرئيس بشار الأسد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم، إن الوفد الروسي، ناقشمع الرئيس السوري، موضوع تقديم المساعدة الإنسانية للمواطنين السوريين المحتاجين، وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية للبلاد.
وذكرت أن الوفد الروسي، ضم كذلك ممثلين عن وزارة الدفاع.
وأضافت الوزارة: "جرى تبادل مكثف لوجهاتالنظر حول آفاق تعزيز التعاون الثنائي، من أجل توفير المساعدة الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين وإعادة بناء وتأهيل البنية التحتية الأساسية في سوريا".
وأشارت الوزارة إلى أنه، تم كذلك خلال اللقاء، بحث الوضع الحالي في سوريا وما حولها، مع التركيز على التسوية السياسية الشاملة، على أساس احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
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