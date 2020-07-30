هادي: جهود المملكة أكدت حرصها على وحدة وأمن واستقرار اليمن

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي، سيسهم في توحيد الصف الوطني والجهود لاستعادة مؤسسات الدولة لفاعليتها في تقديم المهام المناطة بها. وأعرب الرئيس هادي، خلال لقائه، الليلة الماضية، في الرياض رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك، عن تقديره العالي لجهود قيادة المملكة ، التي أكدت الأحداث حرصها على وحدة وأمن واستقرار اليمن، ودعمها المستمر للشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف. وشدد على تضافر الجهود مع أعضاء الحكومة المرتقب تشكيلها وفقا لمقتضيات اتفاق الرياض، للعبور بالبلاد إلى مرافئ الأمن والاستقرار والسلام وتجاوز التحديات وتحمل الصعاب لمصلحة المواطن والمجتمع. وشدد الرئيس اليمني على أن جسامة المرحلة تتطلب من كل المُخلصين إعلاء المصلحة العامة للوطن بعيدا عن الحسابات الضيقة وتكثيف الجهود من أجل تخفيف معاناة الشعب، والاتجاه نحو الهدف الأساسي في تحرير دوت الخليج من ميليشيات التمرد والانقلاب الحوثية المدعومة من إيران. من جانبه، قال رئيس الوزراء المكلف، إن هذا الظرف الدقيق الذي يحتم توحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء المؤسسات وتحسين الموارد وتقديم الخدمات وتعزيز الشراكة الوطنية وتمتين العلاقة بتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة .



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