زلزال في لوس أنجلوس بقوة 4.2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ورغم أن الزلزال لم يكن قويا، شعر به السكان في أغلب أرجاء لوس انجلوس. ووقع الزلزال في الساعة 4.29 صباحا بتوقيت ساحل المحيط الهادي (11:29 بتوقيت غرينتش). وقالت الهيئة إن هزة تابعة بقوة 3.3 درجة وقعت بعد تسع دقائق. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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