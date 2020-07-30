ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتفاقم في أزمة كورونا قبالة سواحل إيطاليا

وأشارت الوزارة إلى أن وصول المهاجرين إلى السواحل الإيطالية قد تضاعف في وقت قصير جدا، مشيرة إلى قوارب صغيرة تعبر البحر المتوسط من سواحل شمال أفريقيا دون أن يتم اعتراضها.

وبحسب أرقام رسمية، فإن ما يقرب من نصف المهاجرين المقدّر عددهم بـ11 ألفا والذين وصلوا إلى إيطاليا الأسبوع الماضي، غادروا من تونس، أما الآخرون فانطلقوا في غالبيتهم من ليبيا.

ووصل أكثر من 300 شخص، معظمهم من التونسيين، إلى جزيرة “لامبيدوسا” السياحية، ليل الثلاثاء الأربعاء، على متن 13 زورقا، ليصل بذلك الى أكثر من ألف العدد الإجمالي للمهاجرين في مركز الاستقبال في الجزيرة، والقادر على استيعاب 95 شخصا.