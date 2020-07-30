ترامب يقترج إرجاء الانتخابات الأميركية بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ويحدد الكونغرس مواعيد الانتخابات الفيدرالية، ولا ينص الدستور على أحكام بشأن التأجيل حتى 20 يناير/ كانون ثان 2021 موعد تنصيب الرئيس وغرد ترمب يوم الخميس: “مع التصويت الواسع للبريد (وليس تصويت الغائبين، وهو أمر جيد)، سيكون 2020 هو الانتخابات الأكثر من حيث عدم دقة والاحتيال في التاريخ. سيكون أمرا محرجا للغاية للولايات المتحدة. نؤجل الانتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل صحيح وآمن وآمن؟؟؟ تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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