إصابات كورونا في إيران تتجاوز الـ 300 ألف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة

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وفي هذا الصدد أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، تسجيل 2621 إصابة جديدة بفيروس كورونا و226 وفاة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء “فارس”.

وبهذا يكون إجمالي المصابين بفيروس كورونا في إيران قد تجاوز 300 ألف.

وحث الرئيس حسن روحاني السبت الماضي على اتباع الإرشادات الصحية والالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال عيد الأضحى بعد أن أشار مسؤول طبي إلى بؤرة تفش في مدينة مشهد.

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كانت إيران شهدت أسوأ يوم على صعيد الوباء مسجّلة 235 وفاة جديدة الثلاثاء، في حصيلة يومية قياسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية إن “الوضع مقلق” في الجمهورية الإسلامية بينما صنّفت السلطات طهران ضمن 15 محافظة من أصل محافظات ايران الـ31 بوصفها الأعلى خطورة لجهة تفشي الوباء.

وفرضت السلطات وضع الكمامات في الأماكن العامة وسمحت للمحافظات الأكثر تضررا وبينها طهران بإعادة فرض قيود كانت رفعت تدريجيا منذ نيسان من أجل تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد.

أظهر تعداد أجرته “فرانس برس”، الخميس، تسجيل أكثر من 17 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم.

وبحسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الأربعاء عند الساعة 7:00 بتوقيت غرينتش، سجلت 17,022,877 إصابة بينها 666,586 حالة وفاة خصوصا في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا بالوباء مع 4,426,982 إصابة بينها 150,713 حالة وفاة والبرازيل (2552265 إصابة بينها 90134 وفاة) والهند (1583792 إصابة بينها 34968 وفاة).

ويواصل الوباء انتشاره بوتيرة سريعة في العالم مع تسجيل مليون حالة إضافية في 4 أيام.