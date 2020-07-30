الكويت تستثني هذه الدول بالسفر منها وإليها

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وأعلنت الكويت، فجر الخميس، أنها سمحت للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى دول عدة، اعتباراً من الأول من آب، باستثناء القادمين من بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران ونيبال.

وكانت الكويت قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستستأنف جزئيا الرحلات التجارية، اعتبارا من آب لكنها لا تتوقع أن تصل إلى الطاقة التشغيلية قبل عام من الآن، حيث يتعافى قطاع الطيران تدريجيا بعد التوقف الناجم عن أزمة كوفيد-19.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، 29 تموز حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض كوفيد – 19 الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 444.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، إنه تم تسجيل 754 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 65 ألفاً و903 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، عن تعافي 863 إصابة من مرض (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت إلى 57330 حالة.