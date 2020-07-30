كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر العراق يعلن وفاة مسؤول أمني بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، وفاة اللواء أحمد عبدلله زبون، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأصدرت وزارة الداخلية العراقية، بيانًا صحفيًا نعت فيه وفاة اللواء أحمد عبدالله زبون: "نعرب عن حزننا بعد تلقينا نبأ وفاة مدير الشؤون الإدارية والمالية في وكالة الأمن الاتحادي، ونتقدم بخالص آيات العزاء والمواساة لذوي الفقيد وأصدقائه".

وقبل أيام توفي العميد أفراسيو كامل المتحدث باسم شرطة محافظة كركوك شمالي العراق بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقبل ذلك توفي مدير إدارة الدفاع المدني في بغداد/ الكرخ، حسن أحمد، إثر إصابته بفيروس كورونا، وبعده توفي مسؤول التصريحات الأمنية في وزارة التجارة العراقية، ماجد محمد الموسوي بذات المرض.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة العراقية، 96 حالة وفاة و2554 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت مصادر إعلامية.

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وفرضت السلطات العراقية، جملة تدابير مشددة في عيد الأضحى لمواجهة تفشي فيروس كورونا، الذي تجاوزت فيه عدد الإصابات فيه عتبة الـ100 ألف قبل أيام، مع اشتداد وطأته.

أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان اليوم الأحد، تسجيل 2459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 110032 إصابة.

وأفادت الصحة العراقية، أنه تم تسجيل 78 حالة وفاة جديدة, ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4362 ,فيما سجلت 1900 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 75217 حالة

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.