كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مسؤولون: واشنطن ستستغرق سنوات لنقل قيادتها العسكرية الرئيسية من ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ثلاثة مسؤولون كبار سابقون، إن الولايات المتحدة ستستغرق سنوات لنقل قيادتها العسكرية الرئيسية في أوروبا من ألمانيا إلى مقر الناتو في بلجيكا وستكون عملية تحديث المرافق مكلفة.

ورغم المخاوف من أن الخطوة التي أعلنت يوم الأربعاء لها دوافع سياسية، أضاف المسؤولين لوكالة "رويترز"، أن "تبسيط وترشيد" الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا له معنى استراتيجي.

بموجب خطة لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا، أمر الرئيسالأمريكي، دونالد ترامب، القيادة الأوروبية للولايات المتحدة بالانتقال من شتوتجارت إلى مونس، بالقرب من بروكسل.

مونس هي المكان الذي يوجد فيه حلف شمال الأطلنطي في مقرها الأعلى الحلفاء في أوروبا - القيادة العليا للقوات المتحالفة في أوروبا.

وقال الجنرال الأمريكي المتقاعد بن هودجز، الذي قاد قوات الجيش الأمريكي في أوروبا من عام 2014 حتى عام 2017: "هذا ليس التقاط خيمتك والانتقال إلى مخيم مختلف. القيادة العليا للقوات المتحالفة في أوروبا في حاجة ماسة إلى التجديد والإصلاح".

وقال جيمي شيا، وهو مسؤول كبير سابق في حلف شمال الأطلسي يعمل حاليًا في مركز أبحاث أصدقاء أوروبا في بروكسل، إن المباني في القيادة العليا للقوات المتحالفة في أوروبا تعود إلى الستينيات وتبدو كما لو كانت تعود إلى الستينيات.

وأضاف: "الموقع بحاجة إلى إعادة بناء".

استغرق المقر الجديد للناتو، الذي انتقل إليه مسؤولو الحلف في العام 2018، عقدين من التخطيط والبناء. تكلفة التأخير أكثر من 1 مليار دولار.

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الانتقال إلى مونس هو جزء من خطة لسحب نحو 12 ألف من 36 ألف جندي أمريكي في ألمانيا. أعلن "ترامب" نيته في الشهر الماضي خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا بنحو الثلث، قائلاً، إن برلين كانت تستغل الولايات المتحدة في الوقت الذي لا تفي فيه بالالتزامات المالية للناتو.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن القرار جزء من مراجعة لوجود القوات الأمريكية حول العالم.

وقال الجنرال في القوات الجوية الأمريكية، تود وولترز، القائد الأعلى للقيادة العليا للقوات المتحالفة في أوروبا والقيادة الأوروبية للولايات المتحدة الأمريكية، إن نقل 2000 من أفراد القوات الأمريكية إلى مونس سيزيد الكفاءة.

كما قال "شيا": "على الجانب الأمريكي، يمكنهم بالتأكيد تقديم حجة أكثر إقناعًا لهذا القرار من قرار سحب آلاف القوات من ألمانيا".

وأكد، أن أعلى جنرال أمريكي في أوروبا كان يقود دائما كلتا القيادتين العسكريتين - قيادة قوات الناتو في مونس وقيادة القوات الأمريكية في أوروبا، الموجودة في شتوتغارت منذ عام 1967.

وقال "هودجز"، إنه، مثل ألمانيا، لم يكن أي من المستفيدين الرئيسيين من نقل القوات داخل أوروبا - إيطاليا وبلجيكا - على وشك تحقيق هدف الناتو المتمثل في إنفاق 2٪ من الناتج الاقتصادي على الدفاع.

وأضاف: "كان ولترز وإسبر "يبذلون قصارى جهدهم لاتخاذ قرار خاطئ من قبل البيت الأبيض وإجراء التحليل الاستراتيجي بعد اتخاذ القرار ... وقد توصلوا إلى أفضل ما يمكنهم لتلبية أمر رئاسي".

واردف: "أعتقد أن الضرر كان يمكن أن يكون أسوأ."