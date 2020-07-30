كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تحكم على طالب أمريكي بالسجن بتهمة الاعتداء على الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حكمت محكمة روسية، اليوم الخميس، على طالب أمريكي بالسجن تسع سنوات بعد إدانته بتهمة تعريض حياة اثنين من ضباط الشرطة للخطر بعد اعتقالهما له بعد حفلة في موسكو.

واتهم الادعاء "ريد" بالقبض على ضابط شرطة كان خلف عجلة القيادة في سيارة بعد اعتقاله في 15 أغسطس. وقالوا، إن ذلك تسبب في انحراف السيارة بشكل خطير. كما تم اتهامه بتكليف ضابط ثان، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

ووصف دفاع "ريد" التهمة الموجهة ضده بأنها احتيالية.

وقال تريفور ريد، وهو طالب في جامعة شمال تكساس وطالب بحرية أمريكي سابق، إنه لا يستطيع تذكر أحداث الصيف الماضي لأنه كان مخمورًا عندما تم اعتقاله.

بعد سماع الأدلة في محاكمته، أنكر التهمة.

Advertisements

وقال فريقه القانوني، إنه لم يكن يجب أن يكون قد احتجز في المقام الأول وأن الضباط غيروا شهاداتهم طوال المحاكمة.

ولم يقل الحكم الصادر، اليوم الخميس، عن تسع سنوات و 8 أشهر في السجن الذي طلبه المدعون العامون.

سافر تريفور ريد إلى موسكو الصيف الماضي، كان عليه دراسة اللغة الروسية وقضاء بعض الوقت مع صديقته ألينا تسيبولنيك، التي كان يأمل في الزواج في سبتمبر.

ولكن قبل أيام من موعد عودته إلى تكساس، استضاف زملاء تسيبولنيك حفلة انتهت مع قضاء الأمريكي البالغ من العمر 29 عامًا ليلة في مركز للشرطة الروسية، وفي نهاية المطاف، محاكمته بتهمة الاعتداء العنيف على ضباط الشرطة الذين أحضروه هناك.

إدانته تضيف مصدر إزعاج جديد للعلاقات السيئة بالفعل بين روسيا والولايات المتحدة.