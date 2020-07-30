كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بيلاروسيا تفتح تحقيقا في "التخطيط لأعمال إرهابية" من قبل مرتزقة روس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت السلطات في بيلاروسيا تحقيقًا، اليوم الخميس، في "التخطيط للأعمال الإرهابية" من قبل مرتزقة روس، وقالت، إن بعض الرجال الذين تم اعتقالهم اعترفوا بالفعل بمحاولة تدبير ثورة.

وقالت بيلاروسيا، إنها تشتبه في قيام مجموعة من المرتزقة الروس المزعومين بالتخطيط "لأعمال إرهابية" قبل الانتخابات الرئاسية في أغسطس واستدعت السفير الروسي، اليوم الخميس، للحصول على تفسير، كما أوردت وكالة "رويترز".

بث التلفزيون الحكومي يوم الأربعاء لقطات لأكثر من 30 متعاقدًا عسكريًا روسيًا مشتبهًا بهم محتجزين بالقرب من مينسك بعد أن قالت السلطات إنها تلقت معلومات تفيد بأن أكثر من 200 مقاتل دخلوا البلاد لزعزعة استقرارها قبل انتخابات 9 أغسطس.

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وحسب وكالة "رويترز"، فإن معالجة مينسك للوضع تخاطر بتدهور العلاقات المتوترة بالفعل مع حليفتها التقليدية روسيا، التي لم تحدد موقفها حتى الآن.

الاعتقالات هي أحدث تطور في الحملة الانتخابية التي شكلت أكبر تحد منذ سنوات للرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الذي حكم الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية بقبضة حديدية لأكثر من ربع قرن.

أعلنت السلطات، اليوم الخميس، إجراءات أمنية إضافية لأحداث الحملة وسط مخاوف بين المعارضة من أن "لوكاشينكو" قد يستخدم المؤامرة المزعومة لتكثيف حملة القمع ضد المنافسين.

واتهم "لوكاشينكو"، 65 عامًا، المعارضين بالتواطؤ مع مؤيدين أجانب للإطاحة به وسجن اثنين من منافسيه الرئيسيين قبل الانتخابات، وهو ما يتوقع أن يفوز به على الرغم من المعارضة المتزايدة لحكمه.