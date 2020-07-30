كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تفرض قيودا على سفر الأشخاص الوافدين من مدينة أورومتشي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت السلطات، اليوم الخميس، قيودًا على سفر الأشخاص الوافدين من مدينة أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانج بغرب الصين، سعيًا لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد هناك.

وقال سونج ياجون، نائب عمدة المدينة، خلال إفادة يومية، إن غير المقيمين الذين يسعون لمغادرة المدينة سيضطرون إلى اختبار السلبية في كل من اختبارات الحمض النووي والأجسام المضادة قبل أن يتمكنوا من المغادرة إذا كانوا في المدينة لمدة 14 يومًا أو أكثر، مضيفًا، أنه يجب على السكان عدم مغادرة أورومتشي إلا عند الضرورة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "سونج"، أن "أورومتشي" ستفرض أيضًا الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للوافدين إلى المدينة من مناطق الفيروس عالية المخاطر. سيحتاج الآخرون الذين يدخلون المدينة إلى إظهار دليل على اختبار سلبي خلال الأيام السبعة الماضية، من بين متطلبات أخرى، والتي تختلف اعتمادًا على المكان الذي يأتون منه.

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كانت المدينة في مركز الموجة الجديدة من الإصابات في البر الرئيسي للصين، حيث استأثرت بـ 96 حالة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في 29 يوليو.

لا يزال عدد الحالات الجديدة في الصين القارية أقل بكثير من القمم التي شوهدت في فبراير، لكن عودة ظهور المرض تؤكد التحدي المتمثل في القضاء على المرض.

واليوم الخميس، أيضًا، أمرت الصين السلطات المحلية بإجراء اختبارات منتظمة لفيروسات كورونا في أسواق الجملة. في يونيو، كانت هناك مجموعة من الإصابات تتمحور حول سوق الجملة الرئيسي في العاصمة بكين.