كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تغيث العالم وتقدم مساعدات طبية لأكثر من 90 دولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت دولة الإمارات، على التزامها بتعزيز التعاون الدولي ونهجها الإنساني، حيث قدمت أكثر من 1144 طناً من المساعدات لأكثر من 90 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.

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وساهمت جهود دولة الإمارات الرامية، في وقف انتشار الفيروس منذ بداية انتشاره وهي أكبر مزود للمساعدات في مكافحة الفيروس في المنطقة، حيث عملت على أن تصل مساعداتها تلك إلى البلدان المحتاجة بصرف النظر عن أي اعتبار ومن بين تلك الدول الصين وإيطاليا والمملكة المتحدة وإيران وباكستان والبرازيل وروسيا واليمن وأفغانستان وغيرها.

وكانت دولة الإمارات، تعاونت مع العديد من المنظمات العالمية لتعزيز فعالية وضمان وصول مساعداتها إلى الدول التي تحاول التصدي لجائحة كورونا .