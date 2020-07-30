الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعلن عودة سريان الآجال القانونية لوضع الملفات المجتمع المدني والحياة المجتمعية

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن العمل بالآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية للضمان الاجتماعي، قد تم استئناف احتسابها ابتداء من يوم 27 يوليوز 2020.

وذكر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بلاغ له ، أن يتعين على زبنائه إيداع ملفاتهم بوكالات الصندوق، مع مراعاة احترام الآجال القانونية المعمول بها، وذلك بوضع كل ملف في ظرف يحمل رقم تسجيلهم ورقم هاتفهم وإيداعه بعد ذلك في صندوق مخصص لهذا الغرض بمدخل الوكالة.

وفي سياق متصل يهيب الصندوق بزبنائه الكرام اللجوء لاستعمال مختلف الخدمات عن بعد، الموضوعة رهن إشارتهم من أجل تتبع معالجة ملفاتهم وتجنيبهم بذلك عناء التنقل إلى وكالات الضمان الاجتماعي، والتواصل. معه عبر مراكز الاتصال والموقفع الالكتروني وصفحته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي .