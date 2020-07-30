البرلمان التونسي يسقط لائحة سحب الثقة من الرئيس راشد الغنوشي

أسقط البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، لائحة سحب الثقة في رئيسه راشد الغنوشي، حيث صوت 97 نائبا فقط لصالحها، بينما العدد المطلوب قانونيا هو 109 نائبا.

و انتهت جلسة التصويت السري مثلما بدأت، وسط فوضى كبيرة وخلافات استمرت حول آلية تسيير الجلسة وطريقة التصويت، في الوقت الذي احتفل نواب حزب النهضة بالنتيجة.

ويجرى التصويت في جلسة البرلمان سريا بناء على قرار مكتب المجلس، بحيث يصوت النواب من خلال وضع علامة على ورقة التصويت، ثم يتم فرز الأصوات وإعلان النتيجة النهائية.

وسعت 4 كتل نيابية هي “الديمقراطية” و”تحيا تونس” و”الكتلة الوطنية” و”الإصلاح” إلى سحب الثقة من الغنوشي، إثر اتهامه بـ”سوء إدارة المجلس ومحاولة توسيع صلاحياته”.

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