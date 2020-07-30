سفيان البحري يعلن إغلاق صفحة “الملك محمد السادس”.. و ينفي أخبار اعتقاله

قرر سفيان البحري مسير صفحة “الملك محمد السادس” على فايسبوك، اليوم الخميس، إغلاق صفحته بسبب ما أسماه “اللغط وأعداء النجاح الذين يحاولون الايقاع به” حسب تعبيره.

وشارك البحري تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أخبار اعتقاله، وقال: “لم أرغب في التكلم عن الموضوع، لكن كثُر الحديث: أولا، خبر إعتقالي كذبة، ثانيا، لست مصدر الخبر ولا أول من نشره”، ويقصد هنا نشره خبر زائف حول تدخل الملك لمنح مهلة للمواطنين للسفر قبل إغلاق 7 مدن روج له في صفحته قبل أن يحذفه.

وأضاف البحري: “اتخذت قرارا بإغلاق صفحة الملك محمد السادس لكثرة اللغط وأعداء النجاح الذين يحاولون بما أوتوا من قوة إيذائي في هاته الظرفية الحساسة لكنهم لم يفلحوا”.

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وأعلن البحري تركيزه على مشاريع ينوي تطبيقها على أرض الواقع مستقبلا، وقال: ” حاليا سأقوم بالتركيز على مشاريعي الثلاثة الكبيرة في أرض الواقع، حيث ولله الحمد منها ما تم إنجازه ومنها ما هو في المرحلة الأخيرة من الإنجاز وتستدعي مني هاته الفترة التركيز كثيرا في حياتي المهنية والإبتعاد عن السوشل ميديا والطاقات السلبية بعدما سقطت عدة أقنعة”.

كان مصدر مسؤول قد أفاد أمس الأربعاء لـ” اليوم 24″ أن سفيان البحري لم يعتقل وإنما استدعي للتحقيق، بسبب نشره خبر زائفا مرتبط بالجائحة والترويج له عبر صفحته الشهيرة.

وكان البحري عبر صفحته، مصدرا لصور الملك محمد السادس الشخصية، والتي يتلقى غالبيتها من مواطنين يصادفون الملك خارج البلاد ويطلبون منه صورا تذكارية.