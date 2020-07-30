مصرع شاب وإصابة خطيرة لفتى في حادث سير في البيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب يبلغ من العمر 22 عاما مصرعه، اليوم الخميس، وأصيب فتى (16 عاما) بجروح خطيرة، إثر حادث سير بين دراجة نارية، ومركبة في منطقة "سطح مرحبا"، بمدينة البيرة، في الضفة الغربية المُحتلة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، في بيان صحافيّ، إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا حول وقوع حادث سير بين دراجة نارية ومركبة في منطقة سطح مرحبا، ما أدى لإصابة شابين على متن دراجة نارية غير قانونية.

ونقل طاقم طبيّ، المُصابين، إلى مجمع فلسطين الطبي، حيث أعلن الأطباء لاحقا عن وفاة أحدهما.

وأوضح ارزيقات، أن الدراجة، تعود لأحد المطاعم في كفر عقب، ويتم استخدامها لتوصيل الطلبيات.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين، عدم اقتناء الدراجات النارية غير القانونية، لما تشكله من خطورة على حياتهم وحياة الآخرين.