الرينة: إصابة شابة بجراح خطيرة إثر اصطدام سيارتها بعامود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت شابّة بجراح خطيرة، اليوم، الخميس، إثر اصطدام سيارتها بعامود في قرية الرّينة.
وتبلغ الشابة من العمر 20 عامًا، ونقلت إلى مشفى رمبام في حيفا لتلقّي العلاج، وتتركّز الإصابة في رأسها.
وأسفر الحادث كذلك عن إصابة شخص آخر بجراح طفيفة، نقل على إثرها إلى المشفى الإيطالي في الناصرة.
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