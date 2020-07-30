شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 626 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالة وفاة والان مع التفاصيل

الخميس 30 يوليه 2020 أعلنت الكويت اليوم تسجيل 626 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد / كوفيد - 19 / خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 66529 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 445 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قوله إن حالات الإصابة الـ 626 السابقة تضمنت 413 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 65.97 % و 213 حالة لغير كويتيين بنسبة 34.03 %.

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