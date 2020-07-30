شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان التونسي يفشل في سحب الثقة من "الغنوشي" والان نبدء بالتفاصيل

صوّت مجلس نواب الشعب التونسي في جلسة عامة اليوم على لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي. ولم تحظ اللائحة بالـ109 أصوات المطلوبة وبالتالي يبقي الغنوشي رئيسا للمجلس وتتواصل عهدته على رأس البرلمان التي انطلقت يوم 13 نوفمبر 2019. وكانت اربع كتل نيابية قد قدمت لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بعد اتهامه بارتكاب خروقات والفشل في إدارة الجلسات والتغاضي عن بعض الأمور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان التونسي يفشل في سحب الثقة من "الغنوشي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.