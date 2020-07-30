شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي لدى اليمن : سنعمل لإنجاح اتفاق الرياض والان نبدء بالتفاصيل
وقال خلال لقائه الليلة الماضية في الرياض الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي إن التسريع بإنجاح واتمام الاتفاق سيكون أحد العوامل الأساسية في استعادة الأمن والاستقرار لليمن وتجاوز تحدياته.
من جهته، ثمن الرئيس اليمني، جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي كللت بالتوصل إلى آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.
وناقش الجانبان، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وعدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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